Доминик Кубалик о 5 очках в матче с «Эдмонтоном»: всё пошло по-моему

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик прокомментировал победу в первом матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4). Кубалик в этом матче забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Таким образом, ему удалось стать первым новичком в истории «Чикаго», которому удалось набрать 5 очков в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежат Стиву Лармеру, который набрал 4 (1+3) очка за игру.
«Мы были готовы к игре, и я думаю, что игра была довольно хорошей. Я чувствовал себя довольно хорошо, и всё пошло по-моему, это приятно, но это только первая игра, поэтому мы должны продолжать», — приводит слова Кубалика официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее Кубалик выступал за «Салават Юлаев», но так и не провёл за уфимский клуб ни одного официального матча.
«Чикаго» повёл в серии до трёх побед. Следующая игра состоится 4 августа, начало – 5:30 мск.
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