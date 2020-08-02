«Питтсбург» уступил «Монреалю» в овертайме первого матча плей-ин Кубка Стэнли

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 3:2.

Благодаря заброшенным шайбам Еспери Котканиеми и Ника Судзуки, «Монреаль» вёл в счёте 2:0 к середине матча. Однако удержать своё преимущество они так и не сумели, пропустив две шайбы от игроков «Питтсбурга» Сидни Кросби и Брайана Раста. Так, основное время завершилось вничью – 2:2. В овертайме сильнее оказались игроки «Монреаля», автором решающей заброшенной шайбы стал Джефф Питри.

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 25 минут и 15 секунд. Отметиться результативными действиями ему не удалось, а показатель его полезности составил «0». На его счету 8 бросков, 2 силовых приёма и 63% выигранных вбрасываний.

Второй матч серии «Питтсбург» — «Монреаль» состоится 4 августа. Начало встречи в 03:00 мск. Напомним, что квалификационный раунд Кубка Стэнли проходит в формате серии матчей до трёх побед.