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«Питтсбург» уступил «Монреалю» в овертайме первого матча плей-ин Кубка Стэнли

«Питтсбург» уступил «Монреалю» в овертайме первого матча плей-ин Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 3:2.

Благодаря заброшенным шайбам Еспери Котканиеми и Ника Судзуки, «Монреаль» вёл в счёте 2:0 к середине матча. Однако удержать своё преимущество они так и не сумели, пропустив две шайбы от игроков «Питтсбурга» Сидни Кросби и Брайана Раста. Так, основное время завершилось вничью – 2:2. В овертайме сильнее оказались игроки «Монреаля», автором решающей заброшенной шайбы стал Джефф Питри.

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 25 минут и 15 секунд. Отметиться результативными действиями ему не удалось, а показатель его полезности составил «0». На его счету 8 бросков, 2 силовых приёма и 63% выигранных вбрасываний.

Второй матч серии «Питтсбург» — «Монреаль» состоится 4 августа. Начало встречи в 03:00 мск. Напомним, что квалификационный раунд Кубка Стэнли проходит в формате серии матчей до трёх побед.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Байрон, Кулак) – 11:27' (5x5)   0:2 Судзуки – 26:53' (5x5)   1:2 Кросби (Гюнцель, Шульц) – 29:55' (5x5)   2:2 Раст (Хёрнквист, Макканн) – 32:34' (5x4)   2:3 Питри (Галлахер, Дано) – 73:57' (5x5)
Александр Овечкин присутствует на матче «Питтсбург» — «Монреаль». Видео
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