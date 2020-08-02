Впервые с 1923 года в матче Кубка Стэнли было назначено два буллита

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 3:2. Впервые с 1923 года в матче плей-офф НХЛ было назначено два буллита.

За три минуты до конца третьего периода его исполнял форвард «пингвинов» Конор Шири, а в овертайме – форвард «Канадиенс» Джонатан Друен. Оба не забили.

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Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторс» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено три штрафных броска, из которых ни один не был реализован.