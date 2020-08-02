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Впервые с 1923 года в матче Кубка Стэнли было назначено два буллита

Впервые с 1923 года в матче Кубка Стэнли было назначено два буллита
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 3:2. Впервые с 1923 года в матче плей-офф НХЛ было назначено два буллита.

За три минуты до конца третьего периода его исполнял форвард «пингвинов» Конор Шири, а в овертайме – форвард «Канадиенс» Джонатан Друен. Оба не забили.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторс» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено три штрафных броска, из которых ни один не был реализован.

«Питтсбург» уступил «Монреалю» в овертайме первого матча плей-ин Кубка Стэнли
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