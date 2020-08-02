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Куинн: не уверен, что Шестёркин сможет сыграть во втором матче, а Лундквист был хорош

Куинн: не уверен, что Шестёркин сможет сыграть во втором матче, а Лундквист был хорош
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги стартового матча квалификации Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

«Начало такой серии во многом зависит от того, с какой головой ты к ней подойдёшь. Но мы в первой половине матча были медленными. Не хватало ни скорости, ни темпа. Отсутствие Шестёркина? Мы узнали об этом за день до матча. Я не уверен, что он сможет сыграть и во второй встрече. Но и Хэнк (Лундквист. — Прим. «Чемпионата») провёл хороший матч.

Мы победили «Каролину» четыре раза в регулярном чемпионате, но это в прошлом. Уже в самом начале матча мы потеряли одного из лучших своих игроков Йеспера Фаста. Но в хоккее бывает всякое, и мы как команда должны держать удар, быть более голодными до победы. А мы пропустили быстрый гол, не забили в большинстве, и в первом периоде вообще мало бросали по воротам», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

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