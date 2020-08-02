Ткачук — о резких словах Мориса: ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук отреагировал на резкое заявление главного тренера «Виннипег Джетс» Пола Мориса. Канадский специалист заявил, что Ткачук преднамеренно нанёс травму форварду «Джетс» Марку Шайфли, ударив его коньком по ахиллу.

«Я не почувствовал никакого контакта моего конька с его ногой. Когда Марк начал поворачиваться у борта, я почувствовал, как навалился всем весом на него, потому что его нога просто застряла у борта. Но я ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли», — ответил Ткачук.

На третьей минуте матча канадский форвард пытался применить силовой приём против первого центрального нападающего «Джетс» Марка Шайфли. Лидер «Виннипега» пытался избежать столкновения, но, уходя от силового приёма, неудачно оставил ногу у борта, в результате чего удар Ткачука пришёлся в незащищённое место. Марк получил травму и на лёд не вернулся.