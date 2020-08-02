Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ткачук — о резких словах Мориса: ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли

Ткачук — о резких словах Мориса: ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук отреагировал на резкое заявление главного тренера «Виннипег Джетс» Пола Мориса. Канадский специалист заявил, что Ткачук преднамеренно нанёс травму форварду «Джетс» Марку Шайфли, ударив его коньком по ахиллу.

«Я не почувствовал никакого контакта моего конька с его ногой. Когда Марк начал поворачиваться у борта, я почувствовал, как навалился всем весом на него, потому что его нога просто застряла у борта. Но я ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли», — ответил Ткачук.

На третьей минуте матча канадский форвард пытался применить силовой приём против первого центрального нападающего «Джетс» Марка Шайфли. Лидер «Виннипега» пытался избежать столкновения, но, уходя от силового приёма, неудачно оставил ногу у борта, в результате чего удар Ткачука пришёлся в незащищённое место. Марк получил травму и на лёд не вернулся.

Главный тренер «Виннипега»: Ткачук сыграл крайне грязно. Он мог закончить карьеру Шайфли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020