Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился первый игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять матчей серий плей-ин.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (1-0 в серии). Андрей Свечников и Артемий Панарин сделали по голевой передаче.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:6 (0-1). Главным героем матча стал чешский форвард номинальных гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль и сделавший ассистентский хет-трик.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1 (1-0). Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Ещё один голкипер из России Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду», совершил 26 сейвов

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ (0-1).

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 4:1 (1-0). Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.