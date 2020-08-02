Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился первый игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять матчей серий плей-ин.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (1-0 в серии). Андрей Свечников и Артемий Панарин сделали по голевой передаче.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:6 (0-1). Главным героем матча стал чешский форвард номинальных гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль и сделавший ассистентский хет-трик.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1 (1-0). Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Ещё один голкипер из России Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду», совершил 26 сейвов
«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ (0-1).
«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 4:1 (1-0). Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.
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