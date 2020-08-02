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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился первый игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять матчей серий плей-ин.

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (1-0 в серии). Андрей Свечников и Артемий Панарин сделали по голевой передаче.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Славин (Ахо, Нечас) – 01:01' (5x5)   2:0 Уильямс (Свечников, Ватанен) – 26:29' (5x4)   2:1 Зибанеджад (Линдгрен, Крайдер) – 34:26' (5x5)   3:1 Нечас (Нидеррайтер, Славин) – 50:51' (5x5)   3:2 Стаал (Зибанеджад, Панарин) – 58:06' (4x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:6 (0-1). Главным героем матча стал чешский форвард номинальных гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль и сделавший ассистентский хет-трик.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 02:34' (5x4)   1:1 Строум – 05:51' (5x5)   1:2 Тэйвз (Кубалик, Кейн) – 07:56' (5x4)   1:3 Саад (Мяяття, Кубалик) – 09:17' (5x5)   1:4 Тэйвз (Кубалик, Саад) – 12:57' (5x5)   2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:13' (5x4)   2:5 Кубалик (Кит, Дак) – 26:32' (5x4)   2:6 Кубалик (Кит, Тэйвз) – 37:35' (5x4)   3:6 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 56:07' (5x4)   4:6 Ньюджент-Хопкинс (Клефбом, Макдэвид) – 56:43' (6x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1 (1-0). Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Ещё один голкипер из России Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду», совершил 26 сейвов

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пажо (Брассар) – 12:00' (5x5)   2:0 Бовиллье (Тэйвз, Бейли) – 23:39' (5x4)   2:1 Юбердо (Уигар, Барков) – 40:23' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ (0-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Байрон, Кулак) – 11:27' (5x5)   0:2 Судзуки – 26:53' (5x5)   1:2 Кросби (Гюнцель, Шульц) – 29:55' (5x5)   2:2 Раст (Хёрнквист, Макканн) – 32:34' (5x4)   2:3 Питри (Галлахер, Дано) – 73:57' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 4:1 (1-0). Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Лаури, Куликов) – 08:51' (5x5)   1:1 Годро (Монахан, Линдхольм) – 27:06' (5x4)   2:1 Ридер (Броди) – 32:51' (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 38:14' (5x4)   4:1 Манджапане – 58:19' (en)
Впервые с 1923 года в матче Кубка Стэнли было назначено два буллита
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