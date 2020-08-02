Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юбердо: Бобровский будет хорош на протяжении всей серии, «Флориде» просто надо забивать

Юбердо: Бобровский будет хорош на протяжении всей серии, «Флориде» просто надо забивать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо отметил хорошую игру российского голкипера Сергея Бобровского в проигранном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) на старте серии плей-ин.

«Боб сегодня был хорош, помог нам, удерживал дефицит в одну шайбу в третьем периоде. Мы давили, но не забили. Он будет хорош на протяжении всей серии, нам просто надо забивать», — сказал Юбердо.

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Юбердо. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Бобровский совершил 26 сейвов. «Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – в 19:00 мск.

«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, у Варламова 27 сейвов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020