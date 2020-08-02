Юбердо: Бобровский будет хорош на протяжении всей серии, «Флориде» просто надо забивать

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо отметил хорошую игру российского голкипера Сергея Бобровского в проигранном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) на старте серии плей-ин.

«Боб сегодня был хорош, помог нам, удерживал дефицит в одну шайбу в третьем периоде. Мы давили, но не забили. Он будет хорош на протяжении всей серии, нам просто надо забивать», — сказал Юбердо.

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Юбердо. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Бобровский совершил 26 сейвов. «Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – в 19:00 мск.