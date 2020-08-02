Юбердо: Бобровский будет хорош на протяжении всей серии, «Флориде» просто надо забивать
Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо отметил хорошую игру российского голкипера Сергея Бобровского в проигранном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) на старте серии плей-ин.
«Боб сегодня был хорош, помог нам, удерживал дефицит в одну шайбу в третьем периоде. Мы давили, но не забили. Он будет хорош на протяжении всей серии, нам просто надо забивать», — сказал Юбердо.
В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Юбердо. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Бобровский совершил 26 сейвов. «Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – в 19:00 мск.
«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, у Варламова 27 сейвов
- 2 августа 2020
-
11:45
-
11:20
-
10:51
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:10
-
08:56
-
08:52
-
08:40
-
08:35
-
08:31
-
08:18
-
08:05
-
06:38
-
06:20
-
04:13
-
03:20
-
02:57
-
02:14
-
01:39
-
01:14
-
00:54
- 1 августа 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:59
-
22:38
-
22:30
-
21:59
-
21:40
-
21:07
-
20:44
-
20:36
-
20:05
Партнерский контент