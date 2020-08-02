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Ячменёв: «Вашингтон» и «Тампа» — претенденты на Кубок Стэнли. Овечкин готов на 100%

Ячменёв: «Вашингтон» и «Тампа» — претенденты на Кубок Стэнли. Овечкин готов на 100%
Хоккей / НХЛ 0

Экс-нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз» Виталий Ячменёв поделился мнением о фаворитах розыгрыша Кубка Стэнли 2020 года.

«Пантеры» не лучшим образом провели регулярный чемпионат, попросту провалили отрезок, предшествовавший паузе. А «Тампа» видится мне одним из претендентов на Кубок Стэнли. Хорошо сбалансированная и укомплектованная команда, располагающая такими звёздными нападающими, как Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Россиянин, кстати, в этом матче стал автором дубля.

Фаворит, кроме «Тампы»? Думаю, «Вашингтон». Даже если судить только по выставочному матчу с «Каролиной», где клуб победил со счетом 3:2, видно, что на 100% готов Александр Овечкин, забросивший две шайбы. Усилил команду и Илья Ковальчук, способный проявить лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Сезон выдался непредсказуемым, таким же обещает быть и плей-офф. Явного фаворита нет, а успеха добьётся команда, которая быстрее приспособится к новым условиям после простоя», – цитирует Ячменёва «Команда России».

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