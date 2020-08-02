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Кенневилль: Бобровский провёл отличный матч, он давал «Флориде» шанс

Кенневилль: Бобровский провёл отличный матч, он давал «Флориде» шанс
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль отметил хорошую игру российского голкипера Сергея Бобровского в проигранном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) на старте серии плей-ин.

«Он провёл отличный матч. В нескольких случаях сделал ключевые сейвы и спас нас. Выглядел быстрым и давал нам шанс», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились канадские форварды Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. У Бобровского — 26 сейвов. «Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – в 19:00 мск.

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