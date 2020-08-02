Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 19-е место по голам в плей-офф НХЛ
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 3:2.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился во втором периоде. Теперь на его счету 67 шайб в 165 матчах плей-офф в карьере. Благодаря этому он вышел на 19-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Джо Нуиндайка и Дени Савара, забивших по 66 голов.
Статистика Сидни Кросби в сезоне-2019/2020 и за карьеру в НХЛ.
Следующим в списке идёт Горди Хоу (68 шайб). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (122 шайбы в плей-офф). В активе Сидни Кросби 187 (67+120) очков в 165 матчах в плей-офф.
Впервые с 1923 года в матче Кубка Стэнли было назначено два буллита
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