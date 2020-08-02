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«Трактор» переиграл «Югру» в контрольном матче. Единственную шайбу забил Основин

«Трактор» переиграл «Югру» в контрольном матче. Единственную шайбу забил Основин
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» в контрольном матче в Челябинске принимал «Югру». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Единственную шайбу забросил нападающий Вячеслав Основин за 3,5 минуты до конца основного времени матча. Примечательно, что спустя две минуты после гола Основина удаление до конца матча получил Якоб Берглунд.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 августа 2020, воскресенье. 11:45 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Основин – 56:22' (5x5)

Клуб Континентальной хоккейной лиги проводил встречу в следующем составе:

Судницин (Подскребалин);
Пилут – Бэйлен, Калинин (К) – Бывальцев – Основин;
Карпухин – Манухов, Оберг – Гика – Седлак;
Евенко – Гареев, Лещенко – Полыгалов – Берглунд;
Авцин – Михеев – Шаров.

Первая встреча, запланированная на 30 июля, была отменена по инициативе «Югры». Вместо этого «Трактор» провёл двусторонний матч в формате три периода по 20 минут чистого времени.

Контрольный матч «Трактора» и «Югры» отменён
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