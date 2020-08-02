Макдэвид: первый матч был важен, но «Эдмонтон» его проиграл. Просто были не готовы

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение проигрыш в первом матче квалификации Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс» (4:6, 0-1).
«Мы сыграли недостаточно хорошо. Первый матч был важен, мы его проиграли. Мы ничего не можем с этим поделать. То, что мы можем – сосредоточиться на втором матче.
Недооценка соперника? Это команда, у которой в прошлом были огромные успехи. Они прошли много битв. Сегодня вышли и делали именно то, что мы от них ожидали, но мы просто были не готовы», – цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.
В составе победителей главным героем матча стал Доминик Кубалик, который забил два гола и сделал три результативные передачи. Благодаря этому он стал первым новичком в истории «Чикаго», которому удалось набрать пять очков в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежат Стиву Лармеру, который набрал 4 (1+3) очка за игру.
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