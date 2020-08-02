Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и не уведомил об этом клуб

Стали известны подробности травмы голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, который не примет участия в матчах плей-офф НХЛ из-за серьёзного повреждения.



Выяснилось, что вратарь получил травму, находясь в России, причём она не была связана с возможными занятиями на льду. При этом, по словам генерального менеджера Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил об этом в известность тренерский штаб и медиков «Кэпиталз».



Самсонов не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в команду на участие в плей-офф. Характер травмы или как она была получена не были раскрыты «столичными», однако Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту сезона-2020/2021.



Напомним, Самсонов считался сменщиком основного голкипера Брэйдена Холтби и имел неплохие шансы побороться за статус первого номера, так как у Холтби заканчивается контракт. Теперь дублёром станет чех Витек Ванечек. Первый матч в групповом раунде сеяных «Вашингтон» проведёт 3 августа с «Тампой».

Илья Самсонов не попал в состав «Вашингтона» на матчи плей-офф