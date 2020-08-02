«Салават» одержал волевую победу над «Автомобилистом». Гранлунд набрал 2 очка

Уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче на домашней площадке обыграл екатеринбургский «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 6:4 (0:1, 1:3, 5:0). Завтра, 3 августа, клубы встретятся снова. Начало встречи ─ в 11:00 мск.

Дебютный матч за уфимский клуб провёл финский нападающий Маркус Гранлунд — на его счету в этом матче две результативные передачи. Дубль в составе победителей на счету форварда Ильи Баранова. По два очка также набрали Теэму Хартикайнен (1+1) и Никита Сошников (0+2). В составе «Автомобилиста» отличились Евгений Митякин, Александр Севостьянов и Кирилл Пилипенко (дважды).

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на второе сентября.