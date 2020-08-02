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«Салават» одержал волевую победу над «Автомобилистом». Гранлунд набрал 2 очка

«Салават» одержал волевую победу над «Автомобилистом». Гранлунд набрал 2 очка
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче на домашней площадке обыграл екатеринбургский «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 6:4 (0:1, 1:3, 5:0). Завтра, 3 августа, клубы встретятся снова. Начало встречи ─ в 11:00 мск.

Дебютный матч за уфимский клуб провёл финский нападающий Маркус Гранлунд — на его счету в этом матче две результативные передачи. Дубль в составе победителей на счету форварда Ильи Баранова. По два очка также набрали Теэму Хартикайнен (1+1) и Никита Сошников (0+2). В составе «Автомобилиста» отличились Евгений Митякин, Александр Севостьянов и Кирилл Пилипенко (дважды).

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на второе сентября.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Пилипенко (Переляев, Севостьянов) – 11:14' (4x4)   0:2 Митякин – 22:29' (4x5)   0:3 Севостьянов – 29:09' (5x5)   1:3 Баранов – 30:56' (4x5)   1:4 Пилипенко – 33:42' (5x5)   2:4 Кадейкин (Жарков) – 43:52' (5x5)   3:4 Ларсен (Сошников, Гранлунд) – 49:35' (5x4)   4:4 Пустозёров (Хартикайнен, Мясищев) – 54:06' (5x5)   5:4 Хартикайнен (Гранлунд, Сошников) – 54:24' (5x5)   6:4 Баранов (Сучков, Цулыгин) – 55:42' (5x5)
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