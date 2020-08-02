Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф продаёт особняк в Калифорнии за $ 10,8 млн

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф выставил на продажу свой особняк в Калифорнии, информирует издание Lo Angeles Times. Канадец рассчитывает выручить за дом $ 10,8 млн.

Двухэтажный особняк, построенный в 2003 году, включает в себя шесть спален и девять ванных комнат. На участке площадью 200 тыс. квадратных футов имеется открытый хоккейный каток и поле для гольфа. Отмечается, что форвард «Дакс» приобрёл этот дом в 2018 году за $ 8,8 млн.

34-летний Гецлаф — победителя Кубка Стэнли (2007), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), победитель Кубка мира (2016). Защищает цвета «Анахайма» на протяжении всей карьеры в НХЛ и является рекордсменом клуба по количеству матчей (1053) в регулярных чемпионатах НХЛ.