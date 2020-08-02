Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф продаёт особняк в Калифорнии за $ 10,8 млн

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф продаёт особняк в Калифорнии за $ 10,8 млн
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф выставил на продажу свой особняк в Калифорнии, информирует издание Lo Angeles Times. Канадец рассчитывает выручить за дом $ 10,8 млн.

Двухэтажный особняк, построенный в 2003 году, включает в себя шесть спален и девять ванных комнат. На участке площадью 200 тыс. квадратных футов имеется открытый хоккейный каток и поле для гольфа. Отмечается, что форвард «Дакс» приобрёл этот дом в 2018 году за $ 8,8 млн.

34-летний Гецлаф — победителя Кубка Стэнли (2007), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), победитель Кубка мира (2016). Защищает цвета «Анахайма» на протяжении всей карьеры в НХЛ и является рекордсменом клуба по количеству матчей (1053) в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Анахайм» подписал новый контракт с Сонни Милано
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020