Коробов: у нас с Семёновым на двоих 230 килограмм. Наша задача ─ охранять ворота

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрий Коробов подвёл итоги контрольного матча с «Автомобилистом» (6:4).
«Эмоции только положительные. Очень приятно оказаться в таком клубе, с такими болельщиками. В первых двух периодах мы сыграли не так, как хотели. Но в третьем мы включились на полную и довели дело до конца. Пара с Семёновым? У нас на двоих 230 килограмм. Наша задача охранять ворота и вратаря, чтобы не пропускать. Забивать у нас есть кому.
Как приняли в команде? Сошникова с Кадейкиным я знал ещё по «Атланту». С Солодухиным пересекался в Швейцарии на сборах. Все ребята приняли хорошо, со всеми есть контакт, ни с кем не возникает конфликтов или чего-то такого. Рабочий процесс идёт, акцент делается на интенсивности, особенно на льду. В зале идёт работа над силой и выносливостью.
У меня нормальное состояние. Многие уже опустошены, а так на льду всё в принципе неплохо. Где-то не хватает точных передач, но я думаю это придёт со временем. Впереди у нас турнир в Казани с достаточно хорошими соперниками, – приводит слова Коробова «Горобзор.ру».
- 2 августа 2020
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