Задоров: лёд в Эдмонтоне ужасный! «Золотая шайба» какая-то

Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил качество льда арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, где проходят матчи плей-офф НХЛ.

«Он тут ужасный! Он очень холодный, очень жёсткий, и снег появляется. Мы с «Миннесотой» играли — и сразу же снег через пять минут. Спасают телевизионные тайм-ауты: когда работники чистят лёд. Но всё равно они не могут прочистить до конца. Как будто играешь зимой на «Олимпии» в Москве, когда ты сам расчищаешь площадку. «Золотая шайба» какая-то. Я этот лёд в Эдмонтоне пока не понимаю. Он слишком холодный. Его жёстко морозят, на арене очень холодно. Было бы получше, если бы чуть подняли температуру», ─ приводит слова Задорова «Матч ТВ».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.