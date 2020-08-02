Самойлов: тренировки в ЦСКА не бывают простыми, надо переступить через себя и работать

Голкипер ЦСКА Александр Самойлов рассказал об успехах «Звезды» и подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Прошлый сезон закончился неожиданно. Хотелось до конца дойти. Получилось бы или нет? Это уже другой вопрос, но все парни были готовы, у них горели глаза. Важен был результат. Результат, конечно, получили. Впервые в истории, с момента основания команды «Звезда», мы заняли первое место. Это определённый бонус всем парням за их правильное выполнение тренерской установки, борьбу, синяки и шишки.

Сейчас все забыли и готовимся к новому сезону. Сначала дома сами занимались. Я дополнительно на вратарские сборы ездил. Безусловно, тренировки с первой командой никогда простыми не будут. Надо переступить через себя и работать. Сергей Иванович устраивает нам хорошие и интенсивные тренировки. Плодотворные, что важно. Объём работы, объем катания – огромный. Пока без бросков. Казалось бы, главное играть в воротах и отбивать шайбы, но я помню с самого детства, что у вратаря катание должно быть даже лучше, чем у полевых игроков. Например, нужно кататься, не отрывая ноги от льда, а это намного тяжелее, чем обычное катание.

Рад, что тренируюсь с основой. От всех тренеров нужно перенимать навыки и применять их в игре. Хочу проявить себя в первой команде. Понимаю, что для этого нужно много работать и стараться», ─ приводит слова Самойлова пресс-служба ЦСКА.