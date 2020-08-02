Гатиятулин: у «Трактора» закончился самый сложный этап предсезонной подготовки

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги контрольного матча с «Югрой» (1:0).
«У нас закончился самый сложный этап предсезонной подготовки, на котором мы закладывали базу. К сожалению, договаривались на две контрольные игры, но в связи со сложившейся ситуацией получилось сыграть только одну с «Югрой». Хотел поблагодарить гостей, что приехали к нам и сыграли. Что касается непосредственно задач на эту игру — для нас было важно проверить ребят, сочетания, как выходим после нагрузок. Нам это удалось.
Ребята-иностранцы присоединились к основной группе чуть позже. Они катались уже, взаимопонимание было видно. Бэйлен — Пилут изначально были в заявке в первом звене, но мы решили, что они начнут игру легионерским звеном. Для меня, для всего тренерского штаба было важно увидеть желание, и мы его увидели. Понятно, что сейчас есть брак в технических моментах, но это всё поправимо. Повторюсь, непростой период был — серьёзные нагрузки. То, что мы хотели, мы увидели.
Закончен первый этап. Сейчас у нас два дня выходных, потом встречаемся, три дня тренируемся, потом ещё один выходной и готовимся к турниру в Уфе. 9 августа уезжаем», ─ приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 2 августа 2020
-
20:58
-
20:49
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:56
-
18:32
-
17:58
-
17:22
-
17:00
-
16:55
-
16:33
-
15:41
-
15:36
-
15:10
-
14:54
-
14:25
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:20
-
10:51
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:10
-
08:56
-
08:52
-
08:40