Гатиятулин: у «Трактора» закончился самый сложный этап предсезонной подготовки

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги контрольного матча с «Югрой» (1:0).

«У нас закончился самый сложный этап предсезонной подготовки, на котором мы закладывали базу. К сожалению, договаривались на две контрольные игры, но в связи со сложившейся ситуацией получилось сыграть только одну с «Югрой». Хотел поблагодарить гостей, что приехали к нам и сыграли. Что касается непосредственно задач на эту игру — для нас было важно проверить ребят, сочетания, как выходим после нагрузок. Нам это удалось.

Ребята-иностранцы присоединились к основной группе чуть позже. Они катались уже, взаимопонимание было видно. Бэйлен — Пилут изначально были в заявке в первом звене, но мы решили, что они начнут игру легионерским звеном. Для меня, для всего тренерского штаба было важно увидеть желание, и мы его увидели. Понятно, что сейчас есть брак в технических моментах, но это всё поправимо. Повторюсь, непростой период был — серьёзные нагрузки. То, что мы хотели, мы увидели.

Закончен первый этап. Сейчас у нас два дня выходных, потом встречаемся, три дня тренируемся, потом ещё один выходной и готовимся к турниру в Уфе. 9 августа уезжаем», ─ приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.