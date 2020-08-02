Бирюков: Ларсен ─ профессионал своего дела, и с ним одно удовольствие играть

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подвёл итоги контрольного матча с «Автомобилистом» (6:4).

«Тяжеловато было два периода. Первая игра всегда такая. Хорошо, что в конце собрались, забили быстрые голы и победили. Какой был разговор в раздевалке после второго периода? Это рабочие моменты, летний хоккей, первая игра. Ничего страшного. Сказали, на что надо обратить внимание и что нужно поправить. Всё получилось, мы обратили на это внимание и выиграли.

Насколько тяжело было найти взаимопонимание с Ларсеном? Мы тренируемся с ним уже достаточно давно, отлично игралось. Он профессионал своего дела, и с ним одно удовольствие играть. Десять процентов зрителей лучше, чем ничего? Безусловно лучше. К сожалению, вот такая ситуация сложилась. Дай бог всё наладится и с первых игр будет полный стадион», ─ приводит слова Бирюкова «Горобзор.ру».