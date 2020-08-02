Калинин: довольны игрой с «Югрой», закончили цикл на хорошей ноте

Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги контрольного матча с «Югрой» (1:0).

«Тяжёлая игра. В принципе, считаю, что мы можем быть довольны игрой. Старались выполнять тактическое задание тренера. Выиграли — самое главное. Приятное настроение, закончили цикл на хорошей ноте», ─ приводит слова Калинина пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» проводил встречу в следующем составе:

Судницин (Подскребалин);

Пилут – Бэйлен, Калинин (К) – Бывальцев – Основин;

Карпухин – Манухов, Оберг – Гика – Седлак;

Евенко – Гареев, Лещенко – Полыгалов – Берглунд;

Авцин – Михеев – Шаров.

Первая встреча, запланированная на 30 июля, была отменена по инициативе «Югры». Вместо этого «Трактор» провёл двусторонний матч в формате три периода по 20 минут чистого времени.