Калинин: довольны игрой с «Югрой», закончили цикл на хорошей ноте

Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги контрольного матча с «Югрой» (1:0).
«Тяжёлая игра. В принципе, считаю, что мы можем быть довольны игрой. Старались выполнять тактическое задание тренера. Выиграли — самое главное. Приятное настроение, закончили цикл на хорошей ноте», ─ приводит слова Калинина пресс-служба челябинского клуба.
«Трактор» проводил встречу в следующем составе:
Судницин (Подскребалин);
Пилут – Бэйлен, Калинин (К) – Бывальцев – Основин;
Карпухин – Манухов, Оберг – Гика – Седлак;
Евенко – Гареев, Лещенко – Полыгалов – Берглунд;
Авцин – Михеев – Шаров.
Первая встреча, запланированная на 30 июля, была отменена по инициативе «Югры». Вместо этого «Трактор» провёл двусторонний матч в формате три периода по 20 минут чистого времени.
- 2 августа 2020
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