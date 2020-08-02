Меркольяно – о возможном дебюте Кравцова: проспект не спасёт «Рейнджерс»

Американский журналист Винсент Меркольяно, являющийся обозревателем матчей «Нью-Йорк Рейнджерс», скептически оценил шансы российского форварда Виталия Кравцова дебютировать за «синерубашечников» во втором матче серии с «Каролиной Харрикейнз».

«Сегодня на тренировке «Рейнджерс» занималось двое дополнительных форвардом, один из которых завтра заменит Фаста. Это Стивен Фогарти и Виталий Кравцов. Я думаю, что играть будет Фогарти. Понимаю, что увидеть игру Кравцова было бы интересно, но давайте трезво оценивать реальность. Он набрал 15 очков в 39 матчах АХЛ. Трудно представить, что сейчас он засверкает в Кубке Стэнли.

Ключевой момент для «Рейнджерс» — это действия Панарина, Зибанеджада, Строума или Деанджело. А проспект серию для команды не спасёт. И последнее, что я хочу сказать относительно Кравцова. Он правый нападающий, точно так же, как и Фаст. На этой позиции у «Рейнджерс» играют Бучневич, Какко и Готье. Именно они завтра и сыграют в первых трёх звеньях. А сменщику Фаста достанутся восемь минут и роль в четвёртом звене», — полагает Меркольяно.