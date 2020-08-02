Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Аризоны» Экман-Ларссон забил гол после двух рикошетов от хоккеистов «Нэшвилла»

Защитник «Аризоны» Экман-Ларссон забил гол после двух рикошетов от хоккеистов «Нэшвилла»
Хоккей / НХЛ 0

«Нэшвилл Предаторз» и «Аризона Койотс» в эти минуты проводят первый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. После первого периода счёт 3:1 в пользу «Койотс».

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте. Заброшенную шайбу в свой актив записал капитан «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон, которому помогли два рикошета от форвардов «Предаторз» Кайла Турриса и Мэтта Дюшейна. Ассистировали шведскому защитнику Тейлор Холл и Дерек Степан.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне впервые за 10 лет не вышел в старте на матч плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020