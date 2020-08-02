Защитник «Аризоны» Экман-Ларссон забил гол после двух рикошетов от хоккеистов «Нэшвилла»

«Нэшвилл Предаторз» и «Аризона Койотс» в эти минуты проводят первый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. После первого периода счёт 3:1 в пользу «Койотс».

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте. Заброшенную шайбу в свой актив записал капитан «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон, которому помогли два рикошета от форвардов «Предаторз» Кайла Турриса и Мэтта Дюшейна. Ассистировали шведскому защитнику Тейлор Холл и Дерек Степан.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.