Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джо Торнтон может подписать контракт с швейцарским «Давосом»

Джо Торнтон может подписать контракт с швейцарским «Давосом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон следующий сезон может начать в Европе, сообщает известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, 41-летний хоккеист подпишет контракт с швейцарским «Давосом». Форвард планирует выступать за европейский клуб до старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге, который предположительно стартует в декабре.

В нынешнем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.

Джо Торнтон сбрил свою знаменитую бороду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020