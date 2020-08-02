Джо Торнтон может подписать контракт с швейцарским «Давосом»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон следующий сезон может начать в Европе, сообщает известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, 41-летний хоккеист подпишет контракт с швейцарским «Давосом». Форвард планирует выступать за европейский клуб до старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге, который предположительно стартует в декабре.

В нынешнем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.