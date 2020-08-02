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Дубль Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Аризоной»

Дубль Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). Таким образом, «Аризона» повела 1-0 в серии до трёх побед.

Победную шайбу в концовке второго периода в меньшинстве забросил нападающий «Аризоны» Михаэль Грабнер. Голами в составе победителей также отметились: Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак и Клейтон Келлер. 2 (0+2) очка набрал форвард Тейлор Холл. Голкипер Дарси Кемпер отразил 40 бросков из 43.

Дубль в составе «Предаторз» оформил шведский нападающий Филип Форсберг. Двумя результативными передачами отметился защитник Роман Йози. Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос совершил 33 сейва.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Экман-Ларссон (Холл, Степан) – 07:59' (5x5)   0:2 Дворак (Кессел, Холл) – 10:52' (5x5)   0:3 Келлер (Дворак, Кессел) – 15:42' (5x4)   1:3 Форсберг – 19:57' (4x3)   1:4 Грабнер – 36:25' (4x5)   2:4 Эллис (Джохансен, Йози) – 40:30' (5x5)   3:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 48:56' (5x4)
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