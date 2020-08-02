Дубль Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Аризоной»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). Таким образом, «Аризона» повела 1-0 в серии до трёх побед.
Победную шайбу в концовке второго периода в меньшинстве забросил нападающий «Аризоны» Михаэль Грабнер. Голами в составе победителей также отметились: Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак и Клейтон Келлер. 2 (0+2) очка набрал форвард Тейлор Холл. Голкипер Дарси Кемпер отразил 40 бросков из 43.
Дубль в составе «Предаторз» оформил шведский нападающий Филип Форсберг. Двумя результативными передачами отметился защитник Роман Йози. Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос совершил 33 сейва.
- 2 августа 2020
-
23:55
-
23:47
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
22:00
-
21:42
-
21:17
-
20:58
-
20:49
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:56
-
18:32
-
17:58
-
17:22
-
17:00
-
16:55
-
16:33
-
15:41
-
15:36
-
15:10
-
14:54
-
14:25
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:20
-
10:51