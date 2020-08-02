«Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). «Аризона» повела 1-0 в серии до трёх побед.

Таким образом, «Койотс» впервые с 2012 года одержали победу в матче розыгрыша Кубка СТэнли. В последний раз клуб участвовал в плей-офф в сезоне-2011/12. Тогда «Аризона» в финале Западной конференции уступила «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1-4.

Победную шайбу в концовке второго периода в меньшинстве забросил нападающий «Аризоны» Михаэль Грабнер. Голами в составе победителей также отметились: Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак и Клейтон Келлер. 2 (0+2) очка набрал форвард Тейлор Холл. Голкипер Дарси Кемпер отразил 40 бросков из 43.