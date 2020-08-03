«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, у Гаврикова «+1»

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальный гостей со счётом 2:0.

Первую шайбу за «Коламбус» забросил Кэм Аткинсон. Результативными передачами отметились Сет Джонс и Дэвид Савар. Второй гол забил Александер Веннберг.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 15 минут и 42 секунды и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 18 минут и 5 секунд игрового время и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

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Таким образом, «Коламбус» повел со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – 23:00 мск.