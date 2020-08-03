Берюбе: в квалификационном раунде главное для Тарасенко — почувствовать своё плечо

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе подвёл итоги проигранного матча с «Колорадо Эвеланш» (1:2) и оценил игру Владимира Тарасенко.



«В первом периоде мы слишком часто теряли шайбу, слишком часто проигрывали единоборства у бортов, многое позволяли сопернику. Во втором и третьем дела наладились, и мы вынесли из игры немало позитива. Но всё-таки мы должны играть сильнее. И мы будем играть сильнее.



В квалификационном раунде главное для Влади — почувствовать своё плечо и снова научиться ему доверять. Мы с ним не обсуждали это напрямую, но я уверен, он понимает: нам нужна его помощь, когда начнутся матчи на выбывание. К этому моменту он должен подвести себя в максимально хорошей форме», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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