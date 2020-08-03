Мэттьюс — обозревателю: я разочарован вашей статьёй обо мне, это было неэтично

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отвечая на вопрос журналиста Стива Симмонса после поражения от «Коламбус Блю Джекетс» (0:2), припомнил ему статью двухмесячной давности, где тот раскритиковал Мэттьюса.



«Сожалею, что получаю от вас вопрос в данный момент, Стив, я просто хотел сказать, что разочарован статьёй, которую вы написали обо мне пару месяцев назад. Честно говоря, я думаю, что это немного неэтично», — приводит слова Мэттьюза MSN Sports.



Первую шайбу за «Коламбус» забросил Кэм Аткинсон. Результативными передачами отметились Сет Джонс и Дэвид Савар. Второй гол забил Александер Веннберг. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 15 минут и 42 секунды и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 18 минут и 5 секунд игрового время и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».