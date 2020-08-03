Тарасенко: чувствую себя непривычно, длительный перерыв сказывается

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как чувствует себя после длительного восстановления после травмы.



«Чувствую себя несколько непривычно. Всё-таки длительный перерыв сказывается. Однако в целом я в порядке и надеюсь, так будет и в дальнейшем. Всем командам сейчас требуется время, чтобы нащупать ритм игры, поэтому удалений в первых матчах должно быть немало. Нам нужно следить за дисциплиной, это важный фактор успеха в плей-офф… В любом случае лёгких игр не будет даже в квалификации. У всех уже есть ощущение, что настала пора больших матчей. Это всегда удовольствие для игроков, пусть даже на этот раз на трибунах не будет зрителей», — цитирует Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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