Форвард «Ванкувера» Ферланд ударил клюшкой соперника на скамейке запасных. Видео

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 3:0. В составе победителей дублем отличился Джаред Сперджен и ещё один гол забил Кевин Фиала.

В одном из игровых эпизодов нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд ударил игрока «Миннесоты», который находился на скамейке запасных. Ферланд вёл силовую борьбу возле скамейки номинальных гостей, после чего один из игроков «Миннесоты» руками задержал клюшку Майкла. За это канадский форвард клюшкой ударил в живот форварда Райана Хартмана.

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Миннесота» повела со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующая игра состоится 5 августа, начало – в 5:45 мск.