Форварды «Виннипега» Шайфли и Лайне могут пропустить второй матч серии с «Калгари»

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли и Патрик Лайне могут пропустить второй матч серии с «Калгари Флэймз», сообщает в «Твиттере» журналист Сара Орлески. Напомним, оба хоккеиста получили травмы в предыдущей встрече.



«Джетс» открыли счёт на девятой минуте первого матча матча усилиями Эндрю Коппа. Результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Дмитрий Куликов. До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором отрезке «Калгари» забросил три шайбы в ворота Коннора Хеллебайка. Последовательно отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер и Микаэль Баклунд. Окончательный счёт установил Эндрю Манджапане, поразивший пустые ворота в третьем периоде.



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