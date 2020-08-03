Давыдов — о сезоне КХЛ: можно взять вариант НХЛ, например, собрать клубы в Москве и Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о грядущем сезоне КХЛ.



«Следует ли КХЛ брать пример с НХЛ? Очень сложный вопрос. Судя по всему, во многих командах КХЛ есть больные, хотя, думаю, в плане статистики у нас те же натяжки, что и в НХЛ. На мой взгляд, необходимо большое совещание внутри лиги — чтобы взвесить все за и против относительно запуска чемпионата в начале сентября. Пока ситуация скорее тревожная.



Решать лиге и клубам. Но почему бы не повторить энхаэловский вариант, пойти по пути Торонто с Эдмонтоном и не собрать все клубы КХЛ в двух городах разных конференций — например в Москве и Казани? Думаю, что с точки зрения инфраструктуры эти города вытянут такой сценарий. Другое дело, хватит ли ресурсов у лиги, ведь это очень дорогостоящее удовольствие. В любом случае, на мой взгляд, не нужно спешить с окончательным решением. Чемпионат мира начнётся в конце мая, первый этап Евротура отменён, так что люфт у составителей нашего календаря есть», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.