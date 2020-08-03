«Ванкувер» — «Миннесота»: Ферланд в драке разбил нос Маркусу Фолиньо

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 3:0.



В первом периоде произошла драка между Майклом Ферландом и Маркусом Фолиньо. В ходе драки Ферланд разбил Фолиньо нос.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.