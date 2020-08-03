Кокарев: вольно или невольно следил за «Динамо», пока играл в других клубах

Нападающий Денис Кокарев прокомментировал своё возвращение в систему московского «Динамо».
«В «Динамо» я проводил хорошие годы, были значимые победы и, самое главное, — я никогда ничего плохого никому не делал, у меня остались хорошие отношения со всеми. Я всегда буду благодарен этим людям.
Успел ли побывать в Новогорске? Да, конечно. Испытал самые положительные и позитивные эмоции. В любом случае, для меня «Динамо» — это, можно сказать, как дом родной. Приезд на базу воспринял с хорошей стороны. Получил заряд дополнительной мотивации для дальнейшей работы и роста, чтобы приносить пользу клубу.
Следил ли я за „Динамо“? Вольно или невольно — следил, все так или иначе знают друг друга. Особенно сейчас, когда легко это делать в интернете. Конечно, обращал внимание на то, как играют, но не пристально, так как в сезоне, в свободное время, наоборот, стараешься как-то абстрагироваться от хоккея. И все же больше стремишься отдаваться полностью той команде, в которой на текущий момент играешь. А так, конечно, я знал, как команда выступает», — цитирует Кокарева официальный сайт «Динамо».
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