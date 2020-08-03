Форвард «Колорадо» Бураковски потерял несколько зубов в столкновении с Барбашёвым

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски получил травму в матче группового этапа НХЛ против «Сент-Луис Блюз» (2:1). В третьем периоде встречи шведский форвард «Колорадо» столкнулся с нападающим «Сент-Луиса» Иваном Барбашёвым и получил неумышленный удар клюшкой по лицу. После этого Бураковски сразу уехал на скамейку запасных, где ему была оказана помощь.



«Похоже, Бураковски потерял несколько зубов, он получил травму», — сказал комментатор телеканала NBC Пьер МакГуайр.



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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.