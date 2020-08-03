Савин: потолок зарплат — это реально круто. Удивительно, что кто-то саботирует это решение

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал введение в КХЛ жёсткого потолка зарплат.
«Успел ли почувствовать эффект от потолка зарплат? Конечно. Я считаю, что руководство КХЛ приняло абсолютно верное решение. Более того, мне сейчас удивительны разговоры тех руководителей, которые саботируют это решение. О том, что будет принят потолок, было известно за три года! И когда сейчас, пройдя этот переходный период, люди рассчитывают, что регламент будет пересмотрен, — это как минимум несерьёзно. И всё только потому, что они не подготовили свои составы к новым реалиям. Я отдаю дань уважения тем менеджерам, которые эти три года выстраивали свою селекционную работу так, чтобы вписаться в потолок. «Трактор» за счёт того, что другие клубы не смогли вписать некоторых игроков в платёжную ведомость, приобрёл ценные для нас кадры. Ряд игроков сейчас уходят в те команды, в которых при прежних реалиях они бы в жизни не оказались! Потолок зарплат — это реально круто.
Кризис в челябинской школе хоккея? Глупо отрицать некий спад. Раньше игроки были харизматичные, креативные, с ярко выраженным игровым мышлением. Сейчас, к сожалению, массового потока игроков с потенциалом мирового уровня не наблюдается. Но всё в наших руках. Мы должны вернуть былую мощь школе «Трактора» и вывести её на лидирующие позиции», — цитирует функционера Sport24.
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