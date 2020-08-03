Корписало — о матче с «Торонто»: я хорошо провёл время, чувствовал себя потрясающе

Голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0). Финский вратарь отыграл на ноль, отразив 28 бросков.
«Сегодня я чувствовал себя достаточно уверенно, а ребята здорово играли, сражались и позволяли мне видеть шайбу. Это было потрясающе. Я сегодня хорошо провёл время», – приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 3 августа 2020
-
13:07
-
12:59
-
12:34
-
12:20
-
11:59
-
11:50
-
11:21
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:15
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:14
-
08:56
-
08:51
-
08:47
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
07:49
-
05:36
-
04:22
-
00:56
- 2 августа 2020
-
23:55
-
23:47
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
22:00
-
21:42
-
21:17
-
20:58
-
20:49