Корписало — о матче с «Торонто»: я хорошо провёл время, чувствовал себя потрясающе

Голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0). Финский вратарь отыграл на ноль, отразив 28 бросков.



«Сегодня я чувствовал себя достаточно уверенно, а ребята здорово играли, сражались и позволяли мне видеть шайбу. Это было потрясающе. Я сегодня хорошо провёл время», – приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.