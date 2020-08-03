«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в контрольном матче

Уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист» провели второй контрольный матч за два дня. Победу одержала команда Билла Питерса — 3:1. Напомним, вчера, 2 августа, уфимская команда взяла верх со счётом 6:4.



Первой заброшенной шайбы пришлось ждать до середины второго периода, когда голом отметился нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Меньше чем через четыре минуты «Салават» сумел отыграться усилиями форварда Петра Хохрякова. На 55-й минуте «Автомобилист» вновь вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Алексей Макеев. Точку в матче поставил форвард Джефф Плэтт.

Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.