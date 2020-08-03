«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в контрольном матче
Уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист» провели второй контрольный матч за два дня. Победу одержала команда Билла Питерса — 3:1. Напомним, вчера, 2 августа, уфимская команда взяла верх со счётом 6:4.
Первой заброшенной шайбы пришлось ждать до середины второго периода, когда голом отметился нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Меньше чем через четыре минуты «Салават» сумел отыграться усилиями форварда Петра Хохрякова. На 55-й минуте «Автомобилист» вновь вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Алексей Макеев. Точку в матче поставил форвард Джефф Плэтт.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 августа 2020, понедельник. 11:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Василевский) – 29:22' (5x5) 1:1 Хохряков (Мясищев, Кугрышев) – 33:13' (5x5) 1:2 Макеев (Дацюк, Белоусов) – 54:19' (5x4) 1:3 Плэтт – 58:37' (en)
Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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