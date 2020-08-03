Виньо: в третьем периоде «Филадельфия» жала на полный газ, мы продемонстрировали силу

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо подвёл итоги матча с «Бостон Брюинз» (4:1).



«Я думаю, первый период был сложным для обеих команд. Качество льда стало небольшим таким вызовом для всех, играть было непросто. Во втором периоде мы показали очень хороший хоккей. Здорово двигались, реализовывали свои моменты. И мне понравилось, как мы начали третий период, жали на полный газ. Последние пять минут соперник прибавил, но тут уже Харт показал себя во всей красе. В целом второй и третий периоды продемонстрировали нашу силу.



В это время года нам предстоит играть с очень сильными соперниками. За „Бостоном“ будут „Вашингтон“ и „Тампа“, потом кто-то в первом раунде. Тут важна глубина состава, отдача от каждого игрока. Все должны успевать и в атаке, и в обороне. Тройка Томпсона сегодня выглядела замечательно, забивала важные голы. Раффль — просто молодец. К сожалению, он в конце игры врезался в борт. Надеюсь, он нам в ближайших матчах всё же поможет», — цитирует Виньо официальный сайт лиги.