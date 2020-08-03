Сами Лепистё не договорился о новом контракте с «Йокеритом»

Защитник Сами Лепистё не сумел договориться о новом контракте с финским «Йокеритом», информирует Iltalehti. После возвращения в стан «джокеров» Микко Лехтонена руководство клуба отказалось от идеи сохранить в составе 35-летнего Лепистё. Сообщается, что ветеран не планирует завершать карьеру.



В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лепистё принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 25 (8+17) баллов при показателе полезности «0» и 58 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 20 минут и 52 секунды за матч. В шести встречах Кубка Гагарина Лепистё забил один гол и отдал две результативных передачи при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени.