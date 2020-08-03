Назаров — о потолке зарплат в КХЛ: хочется, чтобы Шипачёвых было больше? Придётся платить

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ.



«Во-первых, хочу поздравить всех с возвращением большого хоккея. Вовсю идут матчи плей-офф Кубка Стэнли, в КХЛ проводятся товарищеские встречи, идёт подготовка к сезону. Завтра стартует турнир в Сочи с хорошим подбором участников. Надеюсь, что всё пройдёт в штатном режиме, а мой бывший коллега по игре в НХЛ, а ныне спортивный директор сочинского клуба Андрей Зюзин организует всё должным образом. Думаю, нас ждут жаркие игры, как и сама погода в Сочи.



С интересом наблюдаю, что в СМИ не утихает тема жёсткого потолка зарплат в КХЛ. О ней пишут журналисты, говорят менеджеры. Считаю, что в этом вопросе важно найти золотую середину, нельзя однозначно сказать «да» или «нет», быть «за» или «против». Везде есть свои плюсы и минусы. Некоторые высказываются, что потолок зарплат – это реально круто, это благо и очень хорошо. Да, далеко не у все клубы имеют возможность подписывать дорогостоящих хоккеистов. Для этих команд жёсткий потолок зарплат действительно за счастье. Но ведь у кого-то она есть, так почему эти команды остаются на обочине, а к их мнению не должны прислушиваться?



Самое плохое, если из-за жёсткого потолка зарплат в КХЛ начнутся бойкоты или забастовки. Этого нужно избежать. Иначе наш хоккей точно не выиграет, а проиграет по всем направлениям. И сравнения с НХЛ здесь не уместны. Это совсем другая реальность, там свои порядки и законы. Мы должны приходить к общему знаменателю и учитывать мнение всех.



Вспомните, как в СКА в 2016 году приезжал Павел Дацюк, а ещё раньше, в 2013 году, удалось вернуть в Россию Илью Ковальчука. Оба выиграли Кубок Гагарина, а Илья и вовсе сделал это дважды. Оба поехали на Олимпиаду и завоевали на ней золотые медали. Возможно ли было вернуть в Россию игроков калибра Дацюка и Ковальчука при жёстком потолке зарплат? Я сильно сомневаюсь. Посмотрите, как играет лучший хоккеист КХЛ Вадим Шипачёв. Но ведь у него большая зарплата. Хочется, чтобы таких игроков было больше? Придётся платить. Кроме того, при жёстком потолке намного тяжелее остановить отток российских хоккеистов за океан. Так что, повторюсь, нельзя огульно говорить, что одно – это плохо, а другое – это хорошо и великое благо. Нужно мыслить глобальнее, уметь выслушивать всех», — сказал Назаров «Чемпионату».

Есмантович: ЦСКА экономически обосновал потолок — 1,3 млрд, но у нас только один голос