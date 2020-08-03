Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сучков — о поражении от «Автомобилиста»: на самом деле играли неплохо, где-то давили

Сучков — о поражении от «Автомобилиста»: на самом деле играли неплохо, где-то давили
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги проигранного контрольного матча с «Автомобилистом» (1:3).

«На самом деле играли неплохо, в первые два периода даже где-то давили. Да, реализация немного не получилась, есть над чем работать. Готовимся дальше к домашнему турниру. Чего требовал Томи Лямся? Больше активности, бросков, лезть на пятак, всегда играть с шайбой и не отбрасываться.

Сегодня у соперника ребята вышли поопытнее, это чувствовалось. У нас тоже состав поменялся, все бились, старались, молодцы.

Что подметил особенного? Скорости другие, это чувствуется. Спасибо команде и партнёрам, которые мне помогали и поддерживали, где-то играли на меня, жаль, что проиграли», — цитирует Сучкова официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020