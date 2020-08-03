Сучков — о поражении от «Автомобилиста»: на самом деле играли неплохо, где-то давили
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги проигранного контрольного матча с «Автомобилистом» (1:3).
«На самом деле играли неплохо, в первые два периода даже где-то давили. Да, реализация немного не получилась, есть над чем работать. Готовимся дальше к домашнему турниру. Чего требовал Томи Лямся? Больше активности, бросков, лезть на пятак, всегда играть с шайбой и не отбрасываться.
Сегодня у соперника ребята вышли поопытнее, это чувствовалось. У нас тоже состав поменялся, все бились, старались, молодцы.
Что подметил особенного? Скорости другие, это чувствуется. Спасибо команде и партнёрам, которые мне помогали и поддерживали, где-то играли на меня, жаль, что проиграли», — цитирует Сучкова официальный сайт клуба.
- 3 августа 2020
-
16:41
-
15:31
-
15:15
-
15:15
-
14:19
-
14:00
-
13:42
-
13:07
-
12:59
-
12:34
-
12:20
-
11:59
-
11:50
-
11:21
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:15
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:14
-
08:56
-
08:51
-
08:47
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
07:49
-
05:36
-
04:22
-
00:56
- 2 августа 2020
-
23:55
-
23:47
-
23:34
Партнерский контент