Сучков — о поражении от «Автомобилиста»: на самом деле играли неплохо, где-то давили

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги проигранного контрольного матча с «Автомобилистом» (1:3).



«На самом деле играли неплохо, в первые два периода даже где-то давили. Да, реализация немного не получилась, есть над чем работать. Готовимся дальше к домашнему турниру. Чего требовал Томи Лямся? Больше активности, бросков, лезть на пятак, всегда играть с шайбой и не отбрасываться.



Сегодня у соперника ребята вышли поопытнее, это чувствовалось. У нас тоже состав поменялся, все бились, старались, молодцы.



Что подметил особенного? Скорости другие, это чувствуется. Спасибо команде и партнёрам, которые мне помогали и поддерживали, где-то играли на меня, жаль, что проиграли», — цитирует Сучкова официальный сайт клуба.