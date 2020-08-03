Расписание игрового дня НХЛ на 3 августа

В Национальной хоккейной лиге официально возобновился сезон-2019/2020. В ночь с 3 на 4 августа будет сыграно шесть матчей.
19:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
21:30 мск. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»
23:00 мск. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»
1:30 мск. «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»
3:00 мск. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»
5:30 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс»
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 3 августа 2020
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