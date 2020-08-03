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Расписание игрового дня НХЛ на 3 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 3 августа
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге официально возобновился сезон-2019/2020. В ночь с 3 на 4 августа будет сыграно шесть матчей.

19:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
03 августа 2020, понедельник. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

21:30 мск. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
03 августа 2020, понедельник. 21:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

23:00 мск. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

1:30 мск. «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
04 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Даллас Старз
Даллас

3:00 мск. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль

5:30 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс»

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
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