Рижское «Динамо» подписало контракты с Денисом Паршиным и ещё тремя хоккеистами

Рижское «Динамо» подписало контракты с нападающими Денисом Паршиным, Константином Комареком, Павлом Черновым и голкипером Ильёй Проскуряковым. Об этом информирует официальный сайт клуба. Подробности соглашений не разглашаются.
33-летний Паршин начинал сезон-2019/2020 в магнитогорском «Металлурге», где заработал в 49 матчах 15 (10+5) очков при показателе полезности "-4". После расторжения контракта форвард перешёл в словацкий «Кошице», где в девяти встречах забросил три шайбы.
27-летний Комарек сезон-2019/2020 начинал в шведском клубе «Мальме», откуда вскоре был обменян в «Лулео». Всего в регулярном чемпионате нападающий принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) очка при показателе полезности "-1" и 16 минутах штрафного времени.
Проскуряков недавно покинул «Югру», где провёл меньше недели. Предыдущим клубом вратаря был ХК «Сочи». 33-летний Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/2020 Илья защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,36.
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