Мэттьюс: не думаю, что в игре «Коламбуса» нас что-либо удивило. Они играют прямолинейно

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал результат первого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0:2).

«Соперники, безусловно, очень слаженно обороняются и максимально затрудняют наш путь к воротам. Не думаю, что в их игре нас что-либо слишком удивило. Они играют довольно прямолинейно. Чего от них ожидать — понятно заранее: уровень старания будет очень высоким, как и силовой аспект. Кое-что мы сегодня делали неплохо, но понятно, что голевых моментов мы должны создавать больше, и для этого надо найти способ чаще проникать к воротам», ─ приводит слова Мэттьюса пресс-служба лиги.

«Коламбус» повёл со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – в 23:00 мск.