Генменеджер южнокорейского «Аньянга»: у нас мало шансов конкурировать с клубами КХЛ

Генеральный менеджер «Аньянга» Чан Бум Ким считает, что южнокорейскому клубу будет сложно соперничать с клубами Континентальной хоккейной лиги.
«В прошлом году один из вице-президентов КХЛ посетил нашу арену, чтобы посмотреть матч, и встретился с президентом «Аньянга». Во время встречи вице-президент рекомендовал нам присоединиться к лиге, что было бы для нас большой честью. Но, честно говоря, очень сложно принять такое решение. Если смотреть по таким параметрам, как бюджет клуба, вместимость арены и уровень игроков в Южной Корее, у нас мало шансов конкурировать с остальными клубами КХЛ», ─ приводит слова Чан Бум Кима ТАСС.
«Аньянг» выступает в Азиатской хоккейной лиге вместе с российским «Сахалином». В нынешнем году оба клуба были признаны победителями плей-офф, финал которого был отменён из-за пандемии коронавируса.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов. По словам Морозова, в настоящий момент есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ.
- 3 августа 2020
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