Андрей Свечников в матче с «Рейнджерс» забросил первую шайбу в плей-офф

«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в эти минуты проводят второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу «Харрикейнз».

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте. Заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Ему ассистировали Себастьян Ахо и Сами Ватанен.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.