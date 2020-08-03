Артемий Панарин сравнял счёт в матче с «Каролиной»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.

Заброшенной шайбой в составе «Рейнджерс» на 13-й минуте отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он отличился в большинстве при игре 5 на 3, ему ассистировали Райан Строум и Тони Деанджело. Для Артемия эта шайба стала первой в нынешнем плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.