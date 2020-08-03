Петр Мразек совершил эффектный сейв, поймав шайбу после броска Хаудена. Видео

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт 3:1.
В первом периоде голкипер «Каролины» Петр Мразек совершил эффектный сейв, поймав шайбу после броска Бретта Хаудена. Форвард «Рейнджерс» бросал практически в пустой угол ворот «Харрикейнз», однако Мразек успел выкинуть руку и поймать шайбу.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 3 августа 2020
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